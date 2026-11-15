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Quatre règles pour sécuriser les traversées

Une semaine après le naufrage meurtrier du 8 novembre à Togoville (3 morts), le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé de nouvelles règles de navigation sur le lac Togo et le fleuve Zio.

La surcharge est à l'origine de nombreux accidents © republicoftogo.com

Une semaine après le naufrage meurtrier du 8 novembre à Togoville (3 morts), le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé de nouvelles règles de navigation sur le lac Togo et le fleuve Zio.

Les piroguiers doivent désormais respecter quatre obligations :

  • seules les embarcations autorisées à transporter des passagers pourront circuler ;
  • le gilet de sauvetage est obligatoire pour chaque passager pendant toute la traversée ;
  • la surcharge est interdite et le nombre de passagers devra respecter la capacité de chaque pirogue ;
  • les traversées s’arrêteront à 20 heures au plus tard, jusqu’à nouvel ordre.

La surveillance sera renforcée aux points de traversée, en particulier sur la rive d’Agbodrafo. La brigade fluviale de Kpessi doit aussi devenir opérationnelle.

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