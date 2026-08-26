Des volailles d'ornement à prix d'or

Dans la banlieue de Lomé, à Djagblé, une initiative retient l’attention.

Loin des poulaillers classiques, un éleveur y présente des volailles d'ornement aux allures spectaculaires, réunissant plusieurs races de poules et de pigeons rares, un spectacle qui ne manque pas d'attirer la curiosité des visiteurs.

Parmi les pensionnaires de cet élevage pas comme les autres figurent la Brahma liseré argenté, la Brahma cailloutée, la Padoue, la Nègre-soie, la Hollandaise huppée ou encore la Wyandotte. Côté pigeons, l'offre est tout aussi variée, avec des King, des Mondain, des Texan, ainsi que des pigeons cravatés.

Des prix à la hauteur de la rareté des races.

Un couple adulte de Brahma liseré argenté se négocie entre 250 000 et 300 000 Fcfa, tandis que le couple de Brahma herminé s'échange autour de 150 000 francs.

Selon l'éleveur à l'origine de cette activité, la clientèle est essentiellement composée de connaisseurs, à la recherche de races bien précises.

Il précise que l'élevage de ces volailles d'ornement ne demande pas de conditions particulières : leur alimentation repose sur du maïs, des granulés, des produits vétérinaires et d'autres aliments couramment utilisés pour les volailles classiques.

Un marché de niche, donc, bien distinct de l'élevage traditionnel destiné à la consommation.