Rubriques

Tendances:
Société

Menace chimique : le Togo muscle sa riposte

Face à la montée des risques liés à l’usage détourné des produits chimiques, le Togo annonce un renforcement de ses mécanismes de contrôle. 

Anticiper, détecter, agir © republicoftogo.com

Face à la montée des risques liés à l’usage détourné des produits chimiques, le Togo annonce un renforcement de ses mécanismes de contrôle. 

Dans un contexte sécuritaire marqué par l’utilisation de substances chimiques par des groupes criminels pour la fabrication d’explosifs, les autorités entendent passer à la vitesse supérieure.

L’accent sera mis sur l’information, la sensibilisation, mais surtout sur la détection et l’identification des produits chimiques entrant sur le territoire. Une approche proactive visant à mieux contrôler les flux et à prévenir toute utilisation illicite.

Le Togo accueillera l’année prochaine une concertation sous-régionale sur la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des produits chimiques, ainsi qu’une rencontre d’échanges sur les meilleures pratiques entre le Togo, la Côte d’Ivoire et le Maroc, axée sur la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques.

Ce chantier est piloté par l’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC-TOGO), en collaboration avec le gouvernement. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un SMS, un appel, un compte vidé

Un SMS, un appel, un compte vidé

La Police met en garde contre une recrudescence préoccupante des arnaques liées aux transactions électroniques, notamment via les services de mobile money. Les escrocs utilisent une méthode simple, mais redoutablement efficace.

Pause de fin d’année

Pause de fin d’année

Au Togo, la fin d’année a un parfum bien particulier. La fameuse trêve des confiseurs s’est installée et, avec elle, un rythme plus doux dans les couloirs de l’administration.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.