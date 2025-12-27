Menace chimique : le Togo muscle sa riposte

Face à la montée des risques liés à l’usage détourné des produits chimiques, le Togo annonce un renforcement de ses mécanismes de contrôle.

Dans un contexte sécuritaire marqué par l’utilisation de substances chimiques par des groupes criminels pour la fabrication d’explosifs, les autorités entendent passer à la vitesse supérieure.

L’accent sera mis sur l’information, la sensibilisation, mais surtout sur la détection et l’identification des produits chimiques entrant sur le territoire. Une approche proactive visant à mieux contrôler les flux et à prévenir toute utilisation illicite.

Le Togo accueillera l’année prochaine une concertation sous-régionale sur la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des produits chimiques, ainsi qu’une rencontre d’échanges sur les meilleures pratiques entre le Togo, la Côte d’Ivoire et le Maroc, axée sur la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques.

Ce chantier est piloté par l’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC-TOGO), en collaboration avec le gouvernement.