Du bon usage du drapeau togolais

Le mauvais usage du drapeau national est une infraction pénale, passible de 3 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 10 000 à 10 millions de Fcfa, viennent de rappeler les responsables de la Formation civique.

Des usages jugés inappropriés sont régulièrement observés lors de rassemblements politiques.

Sont expressément prohibés : l'utilisation du drapeau à des fins partisanes, le laisser traîner au sol, s'en servir comme nappe ou tapis, le brûler, le déchirer.