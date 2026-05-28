Rubriques

Tendances:
Société

Du bon usage du drapeau togolais

Le mauvais usage du drapeau national est une infraction pénale, passible de 3 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 10 000 à 10 millions de Fcfa, viennent de rappeler les responsables de la Formation civique.

Sanctions sévères © republicoftogo.com

Le mauvais usage du drapeau national est une infraction pénale, passible de 3 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 10 000 à 10 millions de Fcfa, viennent de rappeler les responsables de la Formation civique.

Des usages jugés inappropriés sont régulièrement observés lors de rassemblements politiques.

Sont expressément prohibés : l'utilisation du drapeau à des fins partisanes, le laisser traîner au sol, s'en servir comme nappe ou tapis, le brûler, le déchirer.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Perturbations nocturnes sur la RN1

Perturbations nocturnes sur la RN1

Les usagers de la nationale N°1 sont prévenus. Du 28 mai au 28 juin, la circulation sera perturbée entre Awandjelo et Tomdè de minuit à 4 heures du matin.

La Tabaski résonne comme un appel à la fraternité

La Tabaski résonne comme un appel à la fraternité

La grande prière de la Tabaski s'est déroulée mercredi à Lomé dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Le président du Conseil Faure Gnassingbé y était représenté par Barry Moussa Barqué, président du Sénat.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.