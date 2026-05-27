Trop de séparations, trop de divorces

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, s’inquiète du nombre élevé de séparations et de divorces

« Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent rapidement parce qu'ils veulent la joie du mariage sans accepter ses sacrifices », a-t-il déclaré.

Pour lui, un couple ne peut survivre longtemps sur la seule base de l'émotion, de l'attirance physique ou des moyens matériels. « Il faut une vie spirituelle profonde. Il n'existe pas de foyer sans croix, mais avec le Christ, la croix purifie, elle ne détruit pas. »

Pas certain que les arguments entraînent l’adhésion des concernés.