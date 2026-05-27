Trop de séparations, trop de divorces
L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, s’inquiète du nombre élevé de séparations et de divorces
L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, s’inquiète du nombre élevé de séparations et de divorces
« Aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent rapidement parce qu'ils veulent la joie du mariage sans accepter ses sacrifices », a-t-il déclaré.
Pour lui, un couple ne peut survivre longtemps sur la seule base de l'émotion, de l'attirance physique ou des moyens matériels. « Il faut une vie spirituelle profonde. Il n'existe pas de foyer sans croix, mais avec le Christ, la croix purifie, elle ne détruit pas. »
Pas certain que les arguments entraînent l’adhésion des concernés.