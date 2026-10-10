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Du déchet à l'objet : les sacs en feuillard de Tigers Art

À Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, le feuillard plastique n'a pas fini sa vie à la décharge. Entre les mains de Hatta Lawotèma, fondateur de Tigers Art, ce ruban d'emballage récupéré devient sac de voyage, sac à dos, sacoche ou sac de sortie.

Artiste du recyclage © republicoftogo.com

À Adétikopé, dans la banlieue nord de Lomé, le feuillard plastique n'a pas fini sa vie à la décharge. Entre les mains de Hatta Lawotèma, fondateur de Tigers Art, ce ruban d'emballage récupéré devient sac de voyage, sac à dos, sacoche ou sac de sortie.

L'artisan procède comme un vannier. Le feuillard blanc est d'abord travaillé en fils, puis tressé et assemblé en motifs, chaque modèle naissant de l'entrelacs. Une matière qui aurait pu finir parmi les déchets se retrouve ainsi sur les épaules de ses clients.

Hatta Lawotèma mise autant sur la solidité que sur l'originalité. Ses sacs, assure-t-il, durent des années.

Son ambition est de faire connaître ce savoir-faire au-delà des frontières. À moyen terme, il veut travailler avec des galeries pour promouvoir son travail et les savoir-faire locaux à l'international. Plus tard, il rêve d'ouvrir un centre de formation à l'art et à la créativité et d'étendre son activité à la sous-région.

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