Du pâturage à l'assiette

Le Togo réduit progressivement sa dépendance aux importations de viande. Le taux de couverture des besoins nationaux par la production locale est passé de 65% en 2024 à 68% en 2025, avec une projection de 70% pour 2026, une trajectoire encourageante qui traduit les efforts engagés dans le développement de l’élevage.

Le cheptel ovin est passé de 2,237 millions à 2,371 millions de têtes, tandis que les caprins ont progressé de 6,361 à 6,869 millions. Pour 2026, les prévisions tablent sur 2,514 millions d'ovins et 7,419 millions de caprins.

Du côté des porcins, la production a atteint 1,222 million de têtes en 2025 avec une prévision de 1,246 million pour cette année. Les bovins ont également progressé, de 483 152 à 487 984 têtes.

La volaille enregistre la progression la plus importante : 41,729 millions de têtes produites en 2025 contre 38,638 millions l’année précédente.

Cette amélioration repose notamment sur le renforcement de la couverture vaccinale.