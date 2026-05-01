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Eclairage public intelligent

L'éclairage public est un casse-tête dans le Grand-Lomé. Lampadaires abimés par des chauffards, colonnes envahies d'affiches sauvages, factures de maintenance qui s’alourdissent, le bilan est connu.

Des lampadaires esthétiques et puissants © republicoftogo.com

L'éclairage public est un casse-tête dans le Grand-Lomé. Lampadaires abimés par des chauffards, colonnes envahies d'affiches sauvages, factures de maintenance qui s’alourdissent, le bilan est connu.

La commune de Golfe 5 (Aflao-Gakli) a décidé d'y répondre autrement.

Une cinquantaine de lampadaires LED ultra-puissants viennent d'être installés sur le boulevard du 30 Août (RN5, axe Lomé-Kpalimé). Plus économes en énergie, pensés pour valoriser l'identité de la commune, ces équipements seraient - selon les autorités municipales - une première en Afrique.

Les règles du jeu sont claires dès le départ : pas de publicité sauvage sur ces installations, et quiconque les endommagera devra les faire réparer à ses frais.

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