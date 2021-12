En toute liberté

Le Togo, comme le reste de la planète, célèbre ce mardi la Journée internationale de l’aviation civile organisée par l'IATA.

Les voyages en avion offrent la liberté de se connecter avec la famille et les amis, de nouer de nouvelles relations, d'explorer de nouveaux pays, de travailler et d'étudier à l'étranger, et bien plus encore, indique Gnama Latta, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

Le transport aérien est important pour l’économie togolaise. En dépit du Coronavirus, l’aéroport international de Lomé est en forte croissance. Une croissance drainée par Asky, la compagnie régionale, basée au Togo.