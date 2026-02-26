Un plan, une ambition, une urgence

Face à la pression migratoire croissante dans le nord du Togo, le gouvernement passe à l’action.

Le Plan de réponse conjoint 2026-2027 a été lancé ce mercredi avec un budget de 18 milliards de Fcfa.

Inscrit dans le cadre du Programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS), ce plan bénéficie du soutien du Système des Nations Unies et du HCR. Il cible directement 433 758 personnes affectées par les déplacements forcés dans les régions des Savanes et de Kara, une région confrontée à la menace terroriste.

Le dispositif repose sur trois piliers : action humanitaire, développement et paix.

Concrètement, il prévoit la protection des femmes et des enfants, l'aide alimentaire et sanitaire, le renforcement des infrastructures éducatives, ainsi que le développement d'initiatives entrepreneuriales pour réduire la dépendance à l'aide humanitaire.

Depuis 2021, le Togo subit de plein fouet les effets de l'instabilité sahélienne. Ce plan marque une étape importante dans la volonté de Lomé de préserver la stabilité du nord tout en assumant ses responsabilités humanitaires.