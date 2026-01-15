Etats-Unis : 75 pays interdits de visas d'immigration

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé mercredi la suspension du traitement des visas d'immigration pour les ressortissants de 75 pays, dans le cadre d'un durcissement sans précédent de sa politique migratoire.

Cette mesure concerne notamment le Togo.

"Le Département d'État utilisera son autorité de longue date pour déclarer inéligibles les immigrants potentiels qui deviendraient une charge publique pour les États-Unis et exploiteraient la générosité du peuple américain", a déclaré Tommy Pigott, porte-parole adjoint principal du Département d'État.

Selon les autorités américaines, cette suspension permettra de "réévaluer les procédures de traitement de l'immigration afin d'empêcher l'entrée de ressortissants étrangers qui bénéficieraient de l'aide sociale et des prestations publiques".

La mesure n'affecte pas les visas de tourisme, une précision importante alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques de 2028.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Trump a lancé une répression migratoire d'une ampleur inédite. Si sa campagne se concentrait sur l'immigration illégale, son administration s'attaque désormais également à l'immigration légale, notamment en imposant de nouvelles taxes élevées sur les demandeurs de visas H-1B pour travailleurs hautement qualifiés.

Le Département d'État a révoqué plus de 100 000 visas depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, selon une annonce faite lundi. L'administration a également adopté une politique plus stricte en matière d'octroi de visas, avec un contrôle renforcé des réseaux sociaux et un filtrage élargi.

En Afrique, outre le Togo, les pays suivants sont concernés : Cameroun, Cap-Vert, Congo, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Liberia, Libye, Maroc, Nigeria, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie, et Ouganda.