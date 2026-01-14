Nouveaux équipements de sécurité à l'aéroport de Lomé

Rubriques

Le Togo poursuit ses efforts pour garantir un haut niveau de sécurité et de sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Lomé, avec le soutien des États-Unis. Cette coopération vise à consolider les standards internationaux de sûreté aérienne et à renforcer la confiance des partenaires et des compagnies aériennes opérant dans le pays.

Dans ce cadre, l’Agence nationale de gestion des équipements aéroportuaires a bénéficié de détecteurs d’explosifs et de scanners corporels, fournis par la Transportation Security Administration (TSA). Ces équipements de dernière génération viennent moderniser les contrôles de sûreté à l’aéroport Gnassingbé Eyadema.

Au-delà de la dotation matérielle, les autorités américaines ont annoncé avoir formé, en Caroline du Sud, les techniciens principaux de l’ANAC-Togo à l’utilisation et à la maintenance de ces équipements.

Dans un communiqué, l’Ambassade des États-Unis au Togo a souligné que « cette technologie de pointe, associée à un personnel qualifié, permet au Togo de renforcer la sécurité de tous les vols, y compris ceux à destination de New York et de Washington (assurés par Ethiopian Airlines), contribuant ainsi directement à la sécurité des États-Unis ».

