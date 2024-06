Facteurs de vulnérabilité

La consommation de drogue en milieu scolaire pose un vrai défi aux autorités.

Calixte Batossie Madjoulba, le ministre de la Sécurité, entend mener une lutte efficace doublée de campagnes de prévention.

'En 2023, la priorité accordée à la prévention en milieu scolaire est déjà une source de satisfaction, mais il faut aller plus loin’, a indiqué l’officiel qui souligne le rôle primordial des parents dans la sensibilisation de leurs enfants.

La drogue ne rentre pas dans les écoles par hasard. Des réseaux bien organisés alimentent les élèves.

Policiers et gendarmes ne lâchent rien.

La lutte contre la drogue en milieu scolaire nécessite une approche globale impliquant les éducateurs, les parents, les autorités et les élèves eux-mêmes.

En mettant en place des programmes de prévention efficaces, en offrant un soutien approprié et en appliquant des politiques rigoureuses, il est possible de réduire l'impact de la drogue dans les écoles et de garantir un environnement sain et propice à l'apprentissage pour tous les élèves.