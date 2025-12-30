Rubriques

Fermeture pour déménagement

La section consulaire française sera fermée au public du 9 au 16 janvier prochains. Aucune prise de rendez-vous ne sera possible durant cette période.

Des locaux plus fonctionnels © republicoftogo.com

Les services consulaires déménagent. A compter du lundi 19 janvier 2026 ils seront installés sur le site de la Coopération, situé à 500 m des locaux actuels. 

L’entrée se fera face à l’Hôtel Lebene, à côté du Centre médico-social.

En cas d’urgence avérée, un numéro de téléphone est mis à disposition du public : +228 93994609.

Le service par mail continue de fonctionner.

