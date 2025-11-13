Un nom, un droit

Le Togo a lancé une campagne nationale d’enregistrement des naissances, avec pour objectif de délivrer des actes à 5 000 enfants du préscolaire sur l’ensemble du territoire.

L’opération, qui bénéficie du soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), se poursuit jusqu’au 27 novembre.

Cette initiative s’inscrit dans la politique d’inclusion sociale qui entend garantir à chaque enfant un accès équitable aux services administratifs, en commençant par le plus fondamental : l’identité légale.

« Environ 30 % des enfants ne disposent pas d’un acte de naissance établi dans les 45 jours légaux après leur naissance. Or, sans ce document, l’accès à l’école, aux soins et aux droits est compromis », a expliqué Patchassi Kadanga, directeur de l’administration territoriale.

La campagne se déroulera en deux étapes : établissement de jugements supplétifs pour les enfants non déclarés, enregistrement immédiat de ces jugements dans les bases de données de l’état civil.

Cette procédure permettra de délivrer des actes de naissance fiables, traçables et sécurisés, tout en réduisant les cas de documents administratifs non reconnus.

Au-delà de la régularisation administrative, cette campagne vise à lutter contre l’exclusion dès le plus jeune âge.