Rubriques

Tendances:
Société

Un nom, un droit

Le Togo a lancé une campagne nationale d’enregistrement des naissances, avec pour objectif de délivrer des actes à 5 000 enfants du préscolaire sur l’ensemble du territoire.

Réparer les oublis de l’état civil © republicoftogo.com

Le Togo a lancé une campagne nationale d’enregistrement des naissances, avec pour objectif de délivrer des actes à 5 000 enfants du préscolaire sur l’ensemble du territoire.

L’opération, qui bénéficie du soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), se poursuit jusqu’au 27 novembre.

Cette initiative s’inscrit dans la politique d’inclusion sociale qui entend garantir à chaque enfant un accès équitable aux services administratifs, en commençant par le plus fondamental : l’identité légale.

« Environ 30 % des enfants ne disposent pas d’un acte de naissance établi dans les 45 jours légaux après leur naissance. Or, sans ce document, l’accès à l’école, aux soins et aux droits est compromis », a expliqué Patchassi Kadanga, directeur de l’administration territoriale.

La campagne se déroulera en deux étapes : établissement de jugements supplétifs pour les enfants non déclarés, enregistrement immédiat de ces jugements dans les bases de données de l’état civil.

Cette procédure permettra de délivrer des actes de naissance fiables, traçables et sécurisés, tout en réduisant les cas de documents administratifs non reconnus.

Au-delà de la régularisation administrative, cette campagne vise à lutter contre l’exclusion dès le plus jeune âge.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des antennes à la loupe

Des antennes à la loupe

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), prépare la mise en place d’une cartographie radioélectrique nationale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.