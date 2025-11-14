Rubriques

Tendances:
Société

Le Togo pilote l’avenir du transport aérien africain

Le Togo a pris part aux célébrations du 26ᵉ anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, marquant l'engagement des pays africains pour la libéralisation du transport aérien sur le continent. La rencontre s’est tenue en marge des négociations des services aériens organisées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en République dominicaine.

26ᵉ anniversaire de la Décision de Yamoussoukro © DR

Le Togo a pris part aux célébrations du 26ᵉ anniversaire de la Décision de Yamoussoukro, marquant l'engagement des pays africains pour la libéralisation du transport aérien sur le continent. La rencontre s’est tenue en marge des négociations des services aériens organisées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en République dominicaine.

Représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé, le ministre Edem Tengué, a porté la voix du Togo.

Faure Gnassingbé fait de la connectivité aérienne un pilier de l’intégration régionale et du développement économique. Pour le leader togolais, « le transport aérien n’est plus un luxe, mais une nécessité économique et sociale », et il doit être soutenu par des infrastructures modernes et compétitives.

Edem Tengué a réaffirmé à Punta Cana l’engagement de son pays à construire un espace aérien africain unifié, ainsi qu'à favoriser la connectivité numérique, désormais essentielle pour accompagner la dynamique du secteur.

Dans cette perspective, l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé joue un rôle central. Il est au cœur de la stratégie togolaise pour positionner le pays comme un hub régional, facilitant les échanges humains et économiques à travers le continent.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nom, un droit

Un nom, un droit

Le Togo a lancé une campagne nationale d’enregistrement des naissances, avec pour objectif de délivrer des actes à 5 000 enfants du préscolaire sur l’ensemble du territoire.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.