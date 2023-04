'Fraternité et solidarité'

Le président Faure Gnassingbé a choisi les réseaux sociaux pour adresser ses voeux de Pâques à la population.

‘Que ce temps de renouveau et de joie soit aussi celui qui consolide la fraternité et la solidarité comme ferments de la cohésion et de la paix’, écrit le chef de l’Etat.

Un long weekend s'annonce au Togo avec le lundi de Pâques chômé.

Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne : la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un messie ressuscité d'entre les morts offrant à ses disciples la vie éternelle.