Stockage d’énergie verte : le Togo mise sur les batteries pour sa transition énergétique

Le Togo vient d’obtenir un financement de 200 000 dollars de l’Agence Française de Développement (AFD) pour soutenir un projet pilote de stockage d’énergie par batteries.

Un centre de stockage de batteries © republicoftogo.com

On en est pour le moment aux études de faisabilité.

À terme, ce système permettra de stabiliser et d’optimiser l’usage des énergies renouvelables dans le réseau national.

La capacité prévisionnelle du projet est estimée à 55 MW, avec une montée en puissance planifiée à 156 MW d’ici 2030. Ce développement s’inscrit pleinement dans l’ambition du pays de porter la part des énergies renouvelables à 63 % d’ici la fin de la décennie, contre 26 % actuellement.

Conjuguer innovation énergétique et impact social durable, c’est l’objectif recherché.

Le stockage d’énergie verte par batteries est une technologie permettant de conserver l’électricité produite à partir de sources renouvelables (comme le solaire ou l’éolien), pour la restituer plus tard, selon les besoins.

