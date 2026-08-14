Handicap : il faut un budget dédié

Le Togo compte 1 023 270 personnes en situation de handicap plus ou moins sévère.

À ce jour, aucune ligne budgétaire spécifique n'est consacrée dans le budget de l’État.

« Nous avons pris part à des travaux au cours desquelles le message a toujours été que l'État y travaille, sauf que jusqu'à ce jour, le budget reste global. Il serait très utile que les pouvoirs publics consacrent des montants dédiés à ces questions », explique Dermane Loukouba, responsable de la Fédération des associations de personnes handicapées (FETAPH).

Cependant, les autorités ne restent pas les bras croisés.

Le gouvernement met en œuvre plusieurs actions en faveur de l'inclusion socio-économique des personnes handicapées, dont le Projet d'appui à l'insertion socio-économique et professionnelle des personnes handicapées (PAIEPH), lancé il y a plus de deux ans.

Les résultats sont là : 576 bénéficiaires formés à des métiers porteurs, 303 technologies d'assistance distribuées pour renforcer leur mobilité et leur autonomie, 515 kits d'installation professionnelle remis, et 80 rampes d'accès construites dans les centres d'examen de fin d'apprentissage.