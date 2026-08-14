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Quand l'innovation se met au service des malvoyants

De jeunes élèves ont conçu une canne intelligente pour aider les personnes malvoyantes à détecter les obstacles.

Une canne, un capteur, une solution locale pour la mobilité © DR

De jeunes élèves ont conçu une canne intelligente pour aider les personnes malvoyantes à détecter les obstacles.

Le principe est simple : un capteur repère les éventuels dangers et déclenche une alerte sonore, venant compléter l'usage classique de la canne.

Le prototype a été développé à l'UniPod de l'Université de Lomé dans le cadre d’un programme dédié à l’innovation.

Le dispositif va désormais être amélioré et testé en conditions réelles, avant d'envisager une utilisation à plus grande échelle. 

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