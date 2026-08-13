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La police voit rouge

Au Togo, griller un feu rouge ne sera bientôt plus sans conséquence. La Division de la Sécurité Routière (DSR) annonce un renforcement des contrôles et prévient les conducteurs contre les sanctions en cas d'infraction.

Agba Tassa © republicoftogo.com

Au Togo, griller un feu rouge ne sera bientôt plus sans conséquence. La Division de la Sécurité Routière (DSR) annonce un renforcement des contrôles et prévient les conducteurs contre les sanctions en cas d'infraction.

Dans les grandes villes, griller le feu rouge relève presque d'un sport national. En l'absence d'un agent de police à proximité, de nombreux conducteurs n'hésitent pas à franchir le feu, au mépris des règles de circulation et des risques d'accident.

Pour la DSR, ces comportements constituent non seulement une infraction, mais un véritable danger pour les autres usagers. 

Face à cette réalité, l'institution annonce un durcissement de la répression. « Les violations des feux peuvent être constatées par vidéo. Les contrevenants s'exposent à une verbalisation. Les récidivistes risquent des mesures encore plus sévères », prévient le commissaire divisionnaire Agba Tassa, responsable de la DSR.

En plus de l'amende, le véhicule du contrevenant peut être placé en fourrière pendant plusieurs jours. La DSR précise toutefois tenir compte des situations particulières, notamment lorsque les feux tricolores sont en panne. Une évidence.

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