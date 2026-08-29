Hausse des loyers à Lomé : que faire ?

La hausse des loyers à Lomé inquiète les organisations de la société civile qui demandent aux pouvoirs publics de mieux contrôler les dispositions légales en matière de cautions et de dépôts de garantie.

Les bailleurs imposent souvent aux locataires des dépôts astronomiques en plus des loyers mensuels.

Le porte-parole du mouvement MMLK, Komi Edoh, plaide pour la mise en place d'un mécanisme de régulation des loyers, avec des barèmes établis par quartier.

Dans la capitale, l’immobilier est en plein boom. Ventes et locations ont connu de fortes augmentations ces dernières années.

En région, les prix sont beaucoup plus sages.