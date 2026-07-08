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Haute tension sur les raccordements

Au Togo, se faire raccorder au réseau électrique prend en moyenne entre 48 et 66 jours, alors que le délai réglementaire est de 15 jours. Un écart qui illustre les tensions entre les ambitions d'électrification et les réalités opérationnelles sur le terrain.

Délais trop longs © republicoftogo.com

Au Togo, se faire raccorder au réseau électrique prend en moyenne entre 48 et 66 jours, alors que le délai réglementaire est de 15 jours. Un écart qui illustre les tensions entre les ambitions d'électrification et les réalités opérationnelles sur le terrain.

Le ministère de l'Énergie pointe deux causes principales : les difficultés d'approvisionnement en matériels de branchement et l'insuffisance des moyens logistiques. Des contraintes que les autorités disent travailler à lever.

La pression est réelle. La CEET a enregistré 170 183 nouveaux abonnés en deux ans.

Pour 2026, plus de 12,278 milliards de Fcfa sont prévus pour raccorder 163 716 nouveaux foyers, dont 37 438 dans le Grand Lomé.

Des chiffres qui témoignent d'une demande en forte croissance, et d'un système de raccordement qui peine à suivre le rythme.

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