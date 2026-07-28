Libération des emprises : un dossier délicat

Le projet d'élargissement de la route nationale 1 (RN1) sur une emprise de 70 mètres entre dans une phase sensible.

Alors que lees pouvoirs publics prévoient de libérer les espaces nécessaires aux travaux, des riverains concernés dénoncent la procédure engagée par les autorités.

À Zio 1, plusieurs occupants des emprises visées contestent l'injonction de la mairie leur demandant de libérer les lieux avant fin juillet estimant qu'elle ne respecte pas les dispositions de la loi sur la décentralisation.

Les contestataires pointent deux irrégularités : l'absence d'un avis préalable du conseil municipal et le non-respect des délais légaux de saisine. S'appuyant sur l'article 90 de la loi sur la décentralisation, ils affirment que tout projet d'aménagement des routes nationales doit obligatoirement recueillir l'avis du conseil municipal, or aucune session extraordinaire n'aurait été convoquée pour examiner le dossier.

Les riverains demandent l'annulation pure et simple de l'injonction et réclament la convocation urgente du conseil municipal pour régulariser la démarche. Ils préviennent qu'en l'absence de réponse favorable, ils pourraient saisir les instances compétentes, notamment le Médiateur de la République.