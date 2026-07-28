Vente à la sauvette : la police va sévir

La police et la gendarmerie intensifient leur lutte contre la mendicité et la vente à la sauvette pratiqués au milieu de la circulation dans les grandes villes.

Aux heures de pointe, les carrefours se transforment en espaces d'activités informelles où vendeurs ambulants, laveurs de pare brise et mendiants se faufilent entre les véhicules. Une situation qui ralentit la circulation, accroît les risques d'accidents et met en danger aussi bien les usagers que les personnes présentes sur la chaussée.

Les autorités rappellent que ces pratiques sont interdites et annoncent un renforcement des contrôles afin de rétablir la fluidité du trafic et d'améliorer la sécurité routière. Elles invitent également les automobilistes à faire preuve de vigilance et à éviter d'encourager ces activités.