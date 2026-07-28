Une scène insolite a suscité lundi la stupéfaction des automobilistes sur la RN 34 entre Lomé et Vogan.

Un camion transportait un conteneur hors gabarit dont la hauteur dépassait celle des lignes électriques, obligeant l’un des deux chauffeurs à grimper pour soulever les câbles au passage du véhicule.

La manœuvre pour le moins dangereuse s’est répétée à de nombreuses reprises créant un embouteillage monstre. Sans même évoquer le danger potentiel.

On ignore si ce convoi exceptionnel avait reçu les autorisations nécessaires.