Identifier les risques et adopter les bons réflexes

A l’approche de la grande saison des pluies, les communautés de la région des Savanes (nord) anticipent face au risque d'inondation.

Une douzaine de villages participent à des exercices de simulation organisés par la Croix-Rouge togolaise avec l’appui de l’Allemagne.

Mis en situation, les habitants expérimentent les procédures d'alerte, d'évacuation et de réponse d'urgence. «

L'objectif est aussi de permettre aux populations de mieux identifier les risques auxquels elles sont exposées et d'adopter les comportements appropriés en situation de catastrophe.