Insalubrité : le gouvernement mise sur une nouvelle approche communale

Les pouvoirs publics ont annoncé une réorientation de l'opération « Togo propre », dont un nouvel acte s'est tenu samedi.

Le ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, en charge de la formation civique, a annoncé un renforcement de la coopération avec les communes en matière d'assainissement, afin de mieux lutter contre l'insalubrité.

« Nous définirons d'autres pistes pour rendre encore plus forte cette opération citoyenne qui participe à l’amélioration du cadre de vie », a-t-il indiqué.

À Avédji, dans la commune de Golfe 5, le ministre a lui-même nettoyé les rues aux côtés de la population.

« L'insalubrité participe souvent à la dégradation de la santé. Mettons-nous ensemble pour nettoyer notre commune, notre ville, notre pays », a-t-il conclu.