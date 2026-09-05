Rubriques

Tendances:
Société

Une maintenance qui pèse sur l'approvisionnement des centrales

De perturbations affectent la fourniture d’électricité depuis quelques jours. Une gêne pour les particuliers comme pour les entreprises. Elles concernent principalement le Grand Lomé.

Un mois de galère © republicoftogo.com

De perturbations affectent la fourniture d’électricité depuis quelques jours. Une gêne pour les particuliers comme pour les entreprises. Elles concernent principalement le Grand Lomé.

Selon le ministère de l'Énergie, ces coupures sont liées à des travaux de maintenance, de préservation et de modernisation menés sur les installations de la West African Gas Pipeline Company (WAPCo). 

Le Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a ainsi connu un arrêt partiel du 28 août au 1er septembre, perturbant l’approvisionnement en gaz naturel des centrales de l'ensemble des pays bénéficiaires, dont le Togo.

La structure est en maintenance pour plusieurs semaines. Les distributeurs doivent donc trouver des solutions alternatives.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un tricycle transformé en véhicule urbain

Un tricycle transformé en véhicule urbain

A la tête d’une entreprise spécialisée dans la mobilité, Bodjona Pouwèréou, vient de présenter un prototype de véhicule urbain. Dotée d’un petit moteur, la voiturette affiche une consommation de 3 litres aux 100km. Elle peut transporter 3 passagers et le conducteur.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.