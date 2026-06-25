Intervention nocturne

Des opérations de maintenance sont programmés sur le portail du service public dans la nuit du 24 au 25 juin.

Durant l’intervention, l'accès pourrait être ralenti ou temporairement interrompu.

Des équipes techniques sont mobilisées pour réduire au maximum les désagréments.

Ces travaux visent à renforcer la fluidité, la stabilité et l'efficacité des dispositifs numériques mis à la disposition des citoyens, dans le cadre de la stratégie de modernisation de l'administration numérique.