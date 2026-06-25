Rubriques

Tendances:
Société

Intervention nocturne

Des opérations de maintenance sont programmés sur le portail du service public dans la nuit du 24 au 25 juin.

Gêne modérée pour les utilisateurs © republicoftogo.com

Des opérations de maintenance sont programmés sur le portail du service public dans la nuit du 24 au 25 juin.

Durant l’intervention, l'accès pourrait être ralenti ou temporairement interrompu. 

Des équipes techniques sont mobilisées pour réduire au maximum les désagréments.

Ces travaux visent à renforcer la fluidité, la stabilité et l'efficacité des dispositifs numériques mis à la disposition des citoyens, dans le cadre de la stratégie de modernisation de l'administration numérique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Rechargez avant mercredi

Rechargez avant mercredi

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévient ses clients détenteurs de compteurs prépayés : une opération de maintenance programmée sur la plateforme de gestion des crédits entraînera une interruption temporaire des services d'achat de crédits mercredi prochain.

Un concours pour les champions de l'agrobusiness

Un concours pour les champions de l'agrobusiness

Le Festival La Marmite (FESMA) a lancé« Innovation Agro », un Pitch Challenge destiné à détecter et primer les meilleures start-ups et jeunes entrepreneurs togolais porteurs de solutions innovantes dans l'agrobusiness.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.