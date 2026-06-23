Rechargez avant mercredi

La Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) prévient ses clients détenteurs de compteurs prépayés : une opération de maintenance programmée sur la plateforme de gestion des crédits entraînera une interruption temporaire des services d'achat de crédits mercredi prochain.

Cette intervention s'inscrit dans la stratégie de généralisation des compteurs prépayés sur l'ensemble du territoire, une réforme qui permet un suivi en temps réel de la consommation et vise à réduire les pertes liées à la fraude, lesquelles s'établissaient à 16,1% en 2022, soit un niveau inférieur à la moyenne Cédéao (21,3%) mais encore perfectible.

Ce chantier figure parmi les priorités d'Ilagou Ayeva, récemment nommé à la tête de la société publique.