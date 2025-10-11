Jubilé sacerdotal

C’est avec ferveur que Mgr Isaac Gaglo, évêque d’Aného et administrateur apostolique de Lomé, a célébré samedi ses 40 années de vie sacerdotale, au cours d’une messe solennelle empreinte d’émotion et de reconnaissance.

Dans la première ville historique du Togo, au cœur de la préfecture des Lacs, la cérémonie a rassemblé fidèles, prêtres, évêques, religieux et religieuses venus honorer un parcours marqué par la fidélité, l’humilité et un engagement pastoral sans relâche.

Mgr Isaac Gaglo a saisi l’occasion pour revenir sur les différentes étapes de sa mission, en particulier le rôle qu’il assume actuellement en tant qu’administrateur apostolique de Lomé, à la tête de la Cathédrale.

Parmi les personnalités présentes, Mgr Moïse Touho, évêque d’Atakpamé, a représenté la Conférence des Évêques du Togo (CET). Il a salué « un homme de paix, de discernement et de fidélité à l’Évangile », rappelant l’importance de cette figure discrète mais profondément engagée dans la vie de l’Église togolaise.