Rubriques

Tendances:
Société

Jubilé sacerdotal

Mgr Isaac Gaglo © republicoftogo.com

C’est avec ferveur que Mgr Isaac Gaglo, évêque d’Aného et administrateur apostolique de Lomé, a célébré samedi ses 40 années de vie sacerdotale, au cours d’une messe solennelle empreinte d’émotion et de reconnaissance.

Dans la première ville historique du Togo, au cœur de la préfecture des Lacs, la cérémonie a rassemblé fidèles, prêtres, évêques, religieux et religieuses venus honorer un parcours marqué par la fidélité, l’humilité et un engagement pastoral sans relâche.

Mgr Isaac Gaglo a saisi l’occasion pour revenir sur les différentes étapes de sa mission, en particulier le rôle qu’il assume actuellement en tant qu’administrateur apostolique de Lomé, à la tête de la Cathédrale.

Parmi les personnalités présentes, Mgr Moïse Touho, évêque d’Atakpamé, a représenté la Conférence des Évêques du Togo (CET). Il a salué « un homme de paix, de discernement et de fidélité à l’Évangile », rappelant l’importance de cette figure discrète mais profondément engagée dans la vie de l’Église togolaise.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Vers une refonte du cadre légal de la chefferie traditionnelle

Vers une refonte du cadre légal de la chefferie traditionnelle

Le gouvernement amorce une réforme majeure du cadre légal encadrant la chefferie traditionnelle, dans un contexte où les enjeux liés à l’inclusion sociale, à la paix et à la cohésion nationale deviennent de plus en plus pressants.

Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Ce samedi, une nouvelle édition de l’opération "Togo Propre" a mobilisé citoyens, jeunes volontaires et autorités dans la capitale et à travers tout le pays. Objectif : remettre au goût du jour une culture de propreté collective pour faire face à l’insalubrité grandissante.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.