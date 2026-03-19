L'ANAC aligne ses pratiques de sûreté sur les standards de l'OACI

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) a lancé une série de sessions de mise à niveau de son personnel destinées à renforcer la culture de la sûreté.

L'ambition de l'ANAC est de favoriser un changement durable des comportements, encourager le signalement responsable, renforcer la coopération inter-services et promouvoir le leadership à tous les niveaux.

L’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé bénéficie d’un bon rating en matière de sûreté et de sécurité.

Un dispositif qui lui permet d’accueillir des avions en escale dont la destination finale est les Etats-Unis.

Dans ce pays, les normes sont draconiennes.