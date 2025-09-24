Rubriques

L'ANAC récompensée à Montréal

Pour la première fois de son histoire, le Togo a reçu un certificat de reconnaissance du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), l’une des plus hautes distinctions mondiales dans le domaine.

3ᵉ au niveau mondial, derrière le Kenya et Israël © republicoftogo.com

Cette récompense fait suite à l’audit de sûreté USAP-CMA mené du 25 février au 6 mars 2025, au cours duquel le pays a obtenu un taux de conformité de plus de 90 %. Ce résultat place le Togo :

  • 1er en Afrique de l’Ouest et du Centre,
  • 2ᵉ sur le continent africain,
  • 3ᵉ au niveau mondial, derrière le Kenya (91 %) et Israël (99 %).

La distinction a été remise au à Idrissou Abdou Ahabou, directeur général de l’ANAC (Agence nationale de l’aviation civile), lors de la 42ᵉ session de l’Assemblée de l’OACI à Montréal.

Selon lui, « cette victoire collective engage le Togo à maintenir et renforcer ce niveau d’excellence afin de consolider la place de Lomé comme hub aéronautique de référence en Afrique et dans le monde ».

Ce succès reflète le professionnalisme des équipes de l’Agence et des acteurs du secteur aéronautique. Il envoie également un signal fort aux compagnies aériennes.

