Le Nonce apostolique conclut une visite pastorale de 48h à Lomé

Le Nonce apostolique au Togo, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a achevé mercredi une visite de deux jours dans la capitale togolaise.

Proximité du Saint-Siège avec l’Église au Togo © republicoftogo.com

À l’issue de son séjour, il a adressé un appel fort aux fidèles et aux acteurs de l’Église :

« Nous exhortons chacun à travailler avec esprit de service et de fidélité à l’Évangile », a-t-il déclaré, insistant sur la responsabilité collective dans la mission chrétienne.

La dernière journée de sa visite a été marquée par un passage à la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Le Nonce y a pris part à une visite guidée, avant de vivre un temps de recueillement et de prières.

Il s’est également entretenu avec la curie diocésaine, dans une atmosphère de communion pastorale. À son arrivée mardi, Mgr Ruiz Mainardi avait déjà rencontré le clergé diocésain, ainsi que des religieux et religieuses de l’Archidiocèse de Lomé.

Tout au long de son parcours, il a été chaleureusement accueilli par des élèves et fidèles venus manifester leur attachement à l’Église.

Cette visite constitue la deuxième étape de la tournée apostolique de Mgr Ruiz Mainardi, après son passage du 1er au 3 juillet dernier dans le diocèse de Kpalimé.

Pour les autorités catholiques du pays, ce déplacement « témoigne de la proximité pastorale du Nonce avec les réalités de l’Église locale ». Elles soulignent également que cette démarche illustre « le lien vivant de communion entre le Saint-Siège et l’Église au Togo, appelée à continuer son chemin de foi et de mission dans la fidélité au Christ ».

