Taux d'humidité très élevés

Les services de la météorologie nationale ont annoncé que le Togo connaîtra une forte période d’humidité sur l’ensemble du territoire, comprise entre le 25 septembre et le 21 octobre prochains.

Un mois sous la pluie pour l’ensemble du territoire © republicoftogo.com

Dans les régions Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes, des perturbations pluvio-orageuses sont prévues du 25 au 28 septembre, accompagnées par endroits d’une forte humidité.

À partir du 30 septembre et jusqu’au 14 octobre, le pays sera dominé par un temps nuageux relativement humide, affectant toutes les régions. Cette situation se prolongera entre le 15 et le 21 octobre, avec des risques accrus de fortes pluies généralisées.

Dans la capitale, les niveaux d’humidité devraient osciller entre 73 % et 80 % durant cette période. Le 29 septembre marquera un pic avec le taux d’humidité le plus élevé enregistré.

