L’Assemblée nationale adopte un texte important sur le handicap

Le Togo veut consolider sa politique de protection sociale, avec un accent particulier sur les droits des personnes vivant en situation de handicap.

L’Assemblée nationale a adopté mercredi un projet de loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

Adopté en 2018 et avalisé par le Togo en 2019, ce protocole vise à promouvoir, protéger et garantir la pleine jouissance des droits humains par les personnes handicapées, tout en assurant le respect de leur dignité intrinsèque. Il ne crée pas de nouveaux droits, mais réaffirme ceux déjà reconnus par les instruments internationaux et régionaux, en mettant l’accent sur leur mise en œuvre effective.

La ministre des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l’enfance, Martine Moni Sankarédja, a salué l’adoption du texte comme un signal politique fort.

Selon la ministre, le protocole s’inscrit dans une dynamique continentale moderne, adaptée aux réalités africaines.

Le texte consacre des droits essentiels tels que l’accès à une éducation inclusive, aux soins de santé et à la réadaptation, à l’emploi, à la participation politique, à l’information, à la mobilité et à la protection contre toutes formes de violences.