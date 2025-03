L’élégance togolaise en route pour Miss Monde 2025

Le Comité national Miss Togo a officiellement présenté, lundi à Lomé, Nathalie Yao-Amuama, Miss Togo 2024, comme la candidate qui portera les couleurs nationales au concours Miss Monde 2025, l’un des événements de beauté les plus prestigieux au monde.

La compétition se tiendra le 31 mai à Hyderabad, en Inde, une ville déjà familière à l’organisation pour avoir accueilli le concours en 1996 et en 2023.

La participation du Togo à Miss Monde constitue bien plus qu’un simple concours de beauté. Elle s’inscrit dans une logique de diplomatie culturelle et de rayonnement international. À travers cette plateforme, le Togo aura l’occasion de mettre en valeur sa culture, ses traditions, ses valeurs et son engagement en faveur du développement social.

« C'est une fierté de représenter le Togo à cette compétition internationale. Il s'agira d'aller défendre les couleurs de mon pays, et le soutien des Togolais, où qu'ils soient, est important pour la victoire », a déclaré Nathalie Yao-Amuama, visiblement déterminée à relever ce défi avec élégance et conviction.

Créé en 1951 au Royaume-Uni, le concours Miss Monde est reconnu pour son orientation humanitaire, notamment à travers le programme "Beauty with a Purpose", qui invite chaque candidate à développer un projet social ou caritatif en lien avec les besoins de sa communauté.

Les participantes sont ainsi évaluées non seulement sur leur présence scénique, leur personnalité et leur charisme, mais aussi sur leur capacité à incarner des valeurs de solidarité, d'engagement et de leadership social.

Le Comité Miss Togo a appelé la population à se mobiliser activement lors de l’ouverture de la plateforme de vote en ligne, un volet déterminant dans la sélection finale. Le soutien populaire, aussi bien national que dans la diaspora, sera un levier essentiel pour donner à Nathalie Yao-Amuama toutes les chances de se distinguer.

Au-delà de la compétition, cette participation est une occasion pour le Togo de s’affirmer dans les grands rendez-vous internationaux, de faire entendre sa voix et de révéler au monde la richesse de ses talents féminins.

Miss Togo à Miss Monde, c’est aussi un symbole d’ambition nationale et d’émancipation féminine, au service d’un Togo moderne, fier et engagé.