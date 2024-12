L’esprit de Noël rayonne à Lomé

La communauté chrétienne du Togo célèbre Noël avec une ferveur empreinte de spiritualité et de convivialité. Dans tout le pays, et particulièrement à Lomé, les fidèles ont marqué ce moment de recueillement et de partage à travers des messes de minuit, des dîners en famille et des retrouvailles chaleureuses.

Mardi soir, les églises de Lomé et des autres localités togolaises ont accueilli des milliers de fidèles pour les traditionnelles messes de minuit. Dans une ambiance de chants et de prières, les célébrants ont rappelé le message d’amour, de paix et de fraternité qu’incarne la naissance de Jésus-Christ. La cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, entre autres, a vibré au son des cantiques de Noël, rassemblant une foule émue et recueillie.

La célébration de Noël au Togo est aussi l’occasion de retrouvailles familiales. Après la messe de minuit, de nombreux foyers ont prolongé la soirée autour d’un repas festif, un moment marqué par la joie et le partage. Poulet rôti, riz jollof et autres plats traditionnels ont honoré les tables, accompagnés de discussions animées et de souvenirs échangés.

Des églises encore pleines ce mercredi

Les festivités se poursuivent ce mercredi, jour saint, avec une nouvelle affluence dans les églises pour les messes de Noël. Nombreux sont les habitants de Lomé et des autres régions qui, après une soirée en famille, continuent de témoigner leur foi à travers des prières et des actions de grâce.

Cette année, les homélies prononcées lors des offices de Noël ont particulièrement insisté sur les valeurs de solidarité et d’entraide, des principes chers aux Togolais en cette période de défis sociaux et économiques. Les messages des chefs religieux ont invité les fidèles à cultiver la paix et à soutenir les plus vulnérables, rappelant que Noël est avant tout une célébration de l’amour universel.

Dans les quartiers de la capitale, les décorations lumineuses installées pour l’occasion ajoutent une touche magique à cette fête. Les enfants, souvent émerveillés, participent à l’ambiance joyeuse en déballant leurs cadeaux ou en jouant dans les rues.

Noël, au-delà de son aspect religieux, reste un moment privilégié pour renforcer les liens familiaux et communautaires. Dans un Togo où les valeurs de fraternité et de partage occupent une place centrale, cette célébration vient rappeler l’importance de ces principes.

En ce jour saint, la communauté chrétienne togolaise porte un message d’espoir et de lumière pour l’année à venir, un message qui résonne dans tout le pays, unissant croyants et non-croyants autour de l’esprit de Noël.