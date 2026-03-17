L'heure de l'action a sonné

Les chiffres sont alarmants. Entre 2022 et 2024, le Togo a enregistré 20 942 accidents de circulation, causant 28 501 blessés et 1 826 décès immédiats, soit près de deux morts par jour sur les routes nationales.

Une hécatombe qui pousse les autorités à intensifier leurs actions.

Dans ce contexte, le ministère des Transports, appuyé par la Banque mondiale, a lancé mardi dans la région Maritime une campagne de sensibilisation ciblant les syndicats de transporteurs, appelés à servir de relais auprès de l'ensemble des usagers de la route.

Les messages prioritaires portent sur le respect du code de la route, la lutte contre l'excès de vitesse, l'interdiction du téléphone au volant et de la conduite en état d'ivresse, ainsi que le port du casque, rendu obligatoire depuis 2023 pour réduire les traumatismes crâniens.

Sur le terrain, les autorités déploient également des alcootests, radars mobiles et agents de la Direction de la Sécurité Routière (DSR), traduisant la volonté de bâtir un système où la technologie soutient l'humain et où l'accident devient l'exception.

Les campagnes de sensibilisation précédentes n’ont jamais été d’une grande efficacité. La meilleure arme reste la sanction financière.