L'heure de la retraite

Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou, évêque de Kpalimé depuis 25 ans et président de la Conférence des évêques du Togo (CET), s’apprête à prendre sa retraite.

Le nom de son successeur, désigné par le Vatican, sera annoncé vendredi prochain lors d'une cérémonie solennelle à la cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé.

Né le 5 mars 1949 à Tsévié, Mgr Alowonou totalise 42 années de sacerdoce.

Nommé à la tête du diocèse de Kpalimé en juillet 2001 sous Jean-Paul II, il a conduit pendant un quart de siècle un diocèse couvrant plusieurs préfectures de la région des Plateaux, Agou, Kloto, Danyi, Haho et Moyen-Mono.

Sa devise épiscopale, « Au service et proche des réalités des fidèles », résume une action pastorale fondée sur la proximité avec les communautés chrétiennes et l'accompagnement spirituel.