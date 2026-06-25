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L'heure de la retraite

Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou, évêque de Kpalimé depuis 25 ans et président de la Conférence des évêques du Togo (CET), s’apprête à prendre sa retraite.

Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou © DR

Mgr Benoît Comlan Messan Alowonou, évêque de Kpalimé depuis 25 ans et président de la Conférence des évêques du Togo (CET), s’apprête à prendre sa retraite.

Le nom de son successeur, désigné par le Vatican, sera annoncé vendredi prochain lors d'une cérémonie solennelle à la cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé.

Né le 5 mars 1949 à Tsévié, Mgr Alowonou totalise 42 années de sacerdoce.

Nommé à la tête du diocèse de Kpalimé en juillet 2001 sous Jean-Paul II, il a conduit pendant un quart de siècle un diocèse couvrant plusieurs préfectures de la région des Plateaux, Agou, Kloto, Danyi, Haho et Moyen-Mono.

Sa devise épiscopale, « Au service et proche des réalités des fidèles », résume une action pastorale fondée sur la proximité avec les communautés chrétiennes et l'accompagnement spirituel.

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