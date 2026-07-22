L'incivisme résiste aux campagnes de sensibilisation

Le Togo lance une nouvelle campagne de sensibilisation au civisme. Le ministère de la Justice et des Droits humains prévoit de former 600 responsables communautaires afin qu'ils deviennent des relais auprès des populations pour promouvoir les valeurs de citoyenneté, de responsabilité et de participation au développement.

Pour le Garde des Sceaux, Pacôme Adjourouvi, ces leaders de proximité constituent un levier essentiel pour lutter contre les comportements inciviques et renforcer la cohésion nationale.

Cette initiative s'inscrit toutefois dans une longue série de campagnes menées depuis plusieurs années. Sensibilisations dans les écoles, messages diffusés dans les médias, opérations de salubrité, journées du civisme ou encore actions de proximité : les autorités ont multiplié les initiatives pour tenter de modifier les comportements.

Malgré ces efforts, les résultats demeurent limités. Les incivilités restent fréquentes dans l'espace public : dépôts sauvages d'ordures, dégradations des biens collectifs, non-respect du code de la route, occupation anarchique des espaces publics ou encore faible respect des règles administratives. Pour de nombreux observateurs, l'incivisme s'est progressivement enraciné dans les habitudes quotidiennes.

Cette situation interroge sur l'efficacité des campagnes de sensibilisation lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'une application plus rigoureuse des textes, de sanctions effectives et d'une éducation civique renforcée dès le plus jeune âge.

Le défi est désormais de transformer les messages de sensibilisation en changements durables de comportement. La réussite de cette nouvelle campagne dépendra autant de l'implication des responsables communautaires que de la capacité des pouvoirs publics à faire respecter les règles de manière constante et équitable.