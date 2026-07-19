Ordinations à Aného

Huit diacres, dont quatre diocésains et quatre missionnaires comboniens, ainsi que huit prêtres ont été ordonnés samedi à Aného lors d’une cérémonie présidée par l'archevêque de Lomé et administrateur apostolique du diocèse d'Aného, Mgr Isaac Gaglo.

Il a rappelé que le sacerdoce ne repose pas d'abord sur les talents ou les compétences humaines, mais sur une relation profonde avec le Christ.

Pour le prélat, chaque ordination est un signe que Dieu.

Il a également insisté sur la permanence de la foi, au-delà des hommes qui la portent : « Ce n'est pas la fidélité des hommes qui fait vivre l'Église, c'est la fidélité de Dieu. »