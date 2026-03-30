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L'inclusion n'est pas une faveur. C'est un droit

73 198 personnes. C'est le nombre d’handicapés recensées dans la région des Savanes (nord), soit 6,40% de sa population.

Un problème national © republicoftogo.com

73 198 personnes. C'est le nombre d’handicapés recensées dans la région des Savanes (nord), soit 6,40% de sa population.

Des femmes, des hommes, des jeunes souvent invisibles dans les politiques locales, confrontés à des barrières sociales, culturelles et économiques qui les tiennent à l'écart du développement de leurs communautés.

Ce temps doit changer.

Les communes de cette région s'engagent désormais à intégrer l'inclusion dans leurs politiques publiques, concrètement, pas symboliquement. Au programme : des mesures incitant les entreprises locales à recruter des personnes en situation de handicap, et des programmes d'autonomisation économique pour leur permettre de vivre dignement de leur travail.

L'initiative s'inscrit dans le projet «Emplois décents pour tous dans la région des Savanes», financé par la Coopération allemande à travers la GIZ. Son ambition est de faire de la gouvernance locale un levier réel d'inclusion sociale et professionnelle.

Ce situation n’est pas spécifique à la région des Savanes. Le problème existe dans toutes les autres communes togolaises.

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