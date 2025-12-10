La Chambre d’affaires Togo–Israël met en avant le Made in Israël

Israël est présent cette année à la Foire internationale de Lomé à travers la Chambre d’affaires Togo–Israël (CATI), installée au stand numéro 53.

L’espace attire de nombreux visiteurs curieux de découvrir une sélection de produits Made in Israël ainsi que des objets religieux, chrétiens et juifs, importés directement de Terre Sainte. Les incontournables produits à base d’huile d’olive, dont la réputation n’est plus à faire, figurent également en bonne place.

Au-delà de l’exposition, la CATI prépare déjà ses prochaines activités. Elle annonce pour avril 2026 un voyage d’affaires en Israël, accompagné d’un pèlerinage destiné aux personnes souhaitant découvrir le pays sous ses dimensions économique, culturelle et spirituelle.

Depuis l’indépendance du Togo, les relations entre Lomé et Jérusalem sont marquées par une coopération étroite et amicale. Les échanges bilatéraux se sont renforcés avec les années, en particulier dans les secteurs médical et agricole, où l’expertise israélienne est régulièrement sollicitée.