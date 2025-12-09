Rubriques

Quarante ans de bonnes affaires

Lomé se prépare à l’un de ses rendez-vous les plus attendus de la fin d’année. La grande quinzaine commerciale aura lieu du 18 décembre au 4 janvier 2026 sur son site habituel d’Agbadahonou, a annoncé mardi la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI), organisatrice de cette animation. 

Cette édition marque les 40 ans de ce grand rendez-vous shopping qui accompagne, pour de nombreux Loméens, le début des fêtes.

L’évènement est entièrement gratuit, ce qui contribue largement à son succès. 

Les commerçants en profitent pour écouler leurs derniers stocks, tandis que le public vient chercher bonnes affaires et idées cadeaux avant les célébrations.

