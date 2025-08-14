La CNDH veut renforcer la responsabilité sociale des entreprises

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) poursuit son engagement en faveur du respect de la dignité humaine dans les milieux professionnels.

Ces dernières années, l’institution multiplie les actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour inciter entreprises et administrations à intégrer les droits humains au cœur de leur fonctionnement.

Dans le cadre de ce plan d’action, la CNDH mise sur la promotion de conditions de travail décentes, le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que sur la prévention de toute forme de violation des droits de l’homme.

Pour la CNDH, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) constitue un levier essentiel pour renforcer l’engagement du monde du travail dans la prévention des abus et dans la promotion d’une gouvernance respectueuse de la dignité humaine.