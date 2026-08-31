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La DGDN privilégie la mobilité

Les autorités multiplient les initiatives pour permettre à la majorité de la population de disposer d'une carte nationale d'identité d'ici 2028.

Carte d'identité pour tous © republicoftogo.com

Les autorités multiplient les initiatives pour permettre à la majorité de la population de disposer d'une carte nationale d'identité d'ici 2028.

Dans cette optique, la Direction générale de la documentation nationale (DGDN) déploie depuis un an des équipes mobiles lors des grands rassemblements publics.

Ce dispositif vise à faciliter les démarches d'obtention de la carte nationale d'identité et à réduire les délais de traitement. 

La DGDN mobile est ainsi actuellement présente à la 14ᵉ Foire Adjafi, dédiée aux jeunes entrepreneurs à Lomé, où les visiteurs peuvent effectuer directement sur place l'ensemble des étapes de la procédure.

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