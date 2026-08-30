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Une nouvelle étape pour le diocèse de Kpalimé

Le Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a assisté dimanche à la messe de prise de possession du siège épiscopal de Mgr Edmond Yawo Amekuse, évêque de Kpalimé, dans la région des Plateaux. 

Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi en compagnie de l'évêque de Kpalimé © DR

Le Nonce apostolique, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, a assisté dimanche à la messe de prise de possession du siège épiscopal de Mgr Edmond Yawo Amekuse, évêque de Kpalimé, dans la région des Plateaux. 

La cérémonie s'est déroulée en la Cathédrale Saint-Esprit de la ville, marquant le début officiel de son ministère à la tête du diocèse.

Devant ses collègues prêtres, le nouveau prélat a livré un message porteur d'espoir, évoquant l'ouverture d'une nouvelle étape ecclésiale qu'il souhaite féconde pour l'ensemble de la communauté diocésaine. Il a invité les fidèles à conjuguer gratitude envers le passé, engagement dans le présent et confiance envers l'avenir, plaçant son ministère sous le signe de la communion et du service.

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