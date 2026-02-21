La lutte s’intensifie contre le sodabi frelaté

Près de 10.000 litres de sodabi frelaté et d’autres boissons impropres à la consommation ont été détruits samedi dans la région des Savanes.

Le sodabi est une boisson alcoolisée traditionnelle, distillée artisanalement à partir de vin de palme ou de céréales fermentées.

Très répandue au Togo et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, elle est largement consommée lors de cérémonies et dans les débits de boisson locaux. Toutefois, lorsqu’elle est produite sans respect des normes d’hygiène ou mélangée à des substances toxiques pour en augmenter le volume ou la teneur en alcool, elle peut représenter un grave danger pour la santé, provoquant intoxications sévères, cécité voire décès.

Les autorités régionales, conduites par le gouverneur Atcha-Dédji Affoh, ont salué cette opération qui s’inscrit dans une dynamique de lutte contre la fabrication, la détention et la commercialisation de produits nocifs.